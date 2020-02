Call of Duty: Mobile zorgt voor miljoenen nieuwe spelers van deze serie en ook dat mobile gaming de grootste platform voor uitgever Activision is.

Call of Duty: Mobile verscheen in oktober en is een free-to-play mobile game, die enorm succesvol is. Doordat het gratis te spelen is, kunnen spelers makkelijker instappen dan bij de premium Call of Duty-games op pc en console.

Dat is ook goed te zien bij het aantal spelers dat de game speelt. Bij de lancering waren er al 40 miljoen spelers, maar dat aantal is al 100 miljoen. Daardoor is mobile gaming de grootste platform voor de uitgever geworden.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers werd er niet inhoudelijk ingegaan op de verdiensten uit de game, maar Activision kijkt liever op de langere termijn. Het verdienmodel van de game moet nog in kaart gebracht worden en ze willen eerst zien hoeveel nieuwe spelers de game nog gaat introduceren.

Een manier om geld aan de game te verdienen, is het verkopen van in-game advertenties. Dit gebeurt heel vaak bij free-to-play games op mobiele apparaten. Echter wil de uitgever eerst nog een goede plan van aanpak maken voor ze daar de eerste stappen bij zetten.

Het succes voor de mobile gaming heeft ervoor gezorgd dat Activision meer gaat investeren in deze business. Het bedrijf laat weten dat van ‘al hun belangrijke franchises mobile games met hoge kwaliteit gemaakt worden.’ Een van die games zou mogelijk een Crash Bandicoot spin-off kunnen zijn.