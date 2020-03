Mobiele versie van Castlevania: Symphony of the Night gelanceerd

Castlevania komt weer vaker in de spotlight. De populaire Netflix-serie zorgde al voor een nieuw licht op de serie en nu een klassieker op je smartphone, het kan weinig beter!

Konami bracht het origineel uit in 1997 voor de eerste Playstation en was op dat moment al de veertiende game in de langlopende gamereeks. Het afgelopen decennia zagen we echter niet zo heel veel meer, op enkel games voor de Xbox en Playstation na.

Castlevania: Symphony of the Nights is in zijn originele glorie te spelen op iOS en op Android. De game is niet opgepoetst of inhoudelijk veranderd. Je zult ‘m dus net zo spelen als vroeger. Voor de liefhebber is de game ook middels een controller te spelen. Je kunt de game voor €3,50 aanschaffen, wat het naar mijn mening meer dan waard is.