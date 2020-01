Mobiele Kingdom Hearts-game krijgt subtitel Dark Road

De mobiele Kingdom Hearts-game, die onder Project Xehanort bekend stond, heeft de subtitel Dark Road gekregen.

Vorige week liet Square Enix al van het bestaan van de mobiele Kingdom Hearts-game weten. Op Twitter liet de uitgever fans raden naar de titel van de game en dat is dus Dark Road geworden.

Xehanort is natuurlijk de antagonist van de Kingdom Hearts-games. In iedere deel komt hij in een andere vorm terug en we zijn benieuwd hoe hij zijn weg naar mobiele apparaten zal vinden. We hoeven niet lang te wachten op nieuwe informatie van de game, want dat wordt halverwege februari verwacht.

There seems to be a lot of other announcements, so we'll announce the title a little early.

Please view the video below for the official title for Project Xehanort.

