Microsoft teast ‘erg goede maand’ voor Xbox Game Pass

Microsoft gaat volgende maand knallen met de Xbox Game Pass games. Althans als we de teaser op Twitter mogen geloven.

Microsoft heeft met de Netflix-achtige service een goudmijn in handen. Voor een klein bedrag per maand kunnen Xbox One-eigenaren uit honderden games kiezen om te spelen. Daar zitten ook nieuwe releases van first party titels bij.

Normaliter worden rond het einde van de maand (ergens deze week) de eerste games voor de volgende maand bekendgemaakt. Om ons alvast in de stemming te krijgen, heeft Microsoft een teaser op Twitter geplaatst.

February is going to be a

really ʎllɐǝɹ

good month — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 26, 2020

De mogelijkheden voor deze games lijken nagenoeg eindeloos. Eerder deze maand verscheen bijvoorbeeld GTA V en is Phil Spencer onlangs naar Azië gegaan om ontwikkelaars te spreken over de Game Pass. Hebben jullie nog voorkeuren? Laat het ons weten in een reactie!