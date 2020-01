Microsoft start test Xbox Console Streaming vandaag

Het is sinds vandaag mogelijk voor Xbox One Insiders om hun games vanaf de Xbox te streamen naar hun mobiel.

Het heet Xbox Console Streaming en is pertinent anders dan Xcloud, aangezien er gebruik wordt gemaakt van jouw thuisnetwerk en de Xbox One hardware. Games die je stream op jouw mobiel moeten geïnstalleerd zijn op de console zelf en worden niet gestreamt vanuit de cloud, zoals bij Xcloud (vandaar de naam). Let wel, het is nog in de testfase dus het kan nog de nodige bugs en fouten bevatten.

Ben je nog geen Xbox One Insider en wil je meedoen aan deze test? Dan kan je hier aanmelden.