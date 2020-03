Microsoft had twee panels gepland staan voor tijdens de GDC, echter door het uitstellen van het event, zullen deze nu worden gestreamd. Deze panels gaan onder andere over de Xbox Series X en Project Xcloud.

De livestreams zullen via diverse manieren te volgen zijn, maar uiteraard zorgen we dat we deze ook op onze website hebben. De eerste staat gepland voor 17 maart en zal over in-game development technologieën gaan.

De tweede is voor ons waarschijnlijk wat interessanter aangezien daar de Xbox Series X en Project xCloud behandeld zullen worden. Daar zullen ook technieken als DirectX en ray tracing aan bod komen.

We zijn benieuwd wat daar allemaal besproken gaat worden. Verwacht alleen niet dat Microsoft daar een releasedatum/ prijs voor de console gaat onthullen. De GDC is namelijk een conferentie voor ontwikkelaars en gaat dus meer om de technieken/ technologie achter een game/ console. Zodra deze livestreams gehouden worden, zullen we je uiteraard op de hoogte brengen.