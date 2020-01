Microsoft keert terug naar E3 in ‘jaar van mijlpaal’ voor Xbox

Microsoft gaat dit jaar weer gebruik maken van de afwezigheid van Sony tijdens de E3. Het team van Xbox werkt hard aan de planning voor de show.

Op Twitter laat Xbox hoofd Phil Spencer weten dat het team binnenkort meer informatie zal onthullen over hun planning. Bovendien is hij van mening dat het praten en ontmoeten van fans een belangrijk onderdeel is van de E3.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020

— Phil Spencer (@XboxP3) January 14, 2020