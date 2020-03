Microsoft houdt eigen digitale event na annulering E3

Microsoft gaat door het annuleren van E3 2020 iets anders doen. Het bedrijf is namelijk van plan een digitaal event te houden.

Eerder vandaag liet de organisatie van de E3 weten dat het niet verstandig is om de beurs door te laten gaan en het daarom maar te schrappen. De ESA kijkt op dit moment naar mogelijkheden om de beurs digitaal te houden.

Echter is Microsoft al een stap verder, want Xbox baas Phil Spencer heeft op Twitter laten weten dat het bedrijf hun eigen digitale event zal houden. Helaas zeiden ze er niet bij of dit ook in dezelfde periode als de E3 gehouden wordt, maar meer informatie zal in de komende weken worden gedeeld.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

— Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020