Microsoft bevestigt 12 teraflops doel voor Xbox Series X

We weten weer iets meer over de binnenkant van de Xbox Series X.

Microsoft heeft een aantal technische details losgelaten over de Xbox Series X. In een blog bericht onthulde het bedrijf vandaag specificaties en een aantal unieke functies van de nieuwe Xbox.

Als eerste bevestigde Microsoft dat ze met de GPU van de console 12 teraflops aan rekenkracht als doel hebben gesteld. De GPU is gebaseerd op AMD’s RDNA 2 architectuur en de CPU is gebouwd op Zen 2. Xbox Series X ondersteunt tot 120fps.

Het bedrijf zegt dat de Xbox Series X twee keer zo krachtig is als de Xbox One X en meer dan acht keer zo krachtig is als de originele Xbox One. Microsoft brengt echter niet alleen maar vernieuwing op het hardware front; Microsoft is ook aan het investeren in een aantal software technologieën die het een voorsprong moet geven.

In de blog wordt zowel Variable Rate Shading (VRS) als hardware versnelde DirectX ray tracing bevestigd. Het eerste laat de GPU zich concentreren op wat er op het scherm te zien is en zorgt dat de andere processen slim beheerd worden. Het tweede bevestigt dat ray tracing inderdaad aangestuurd gaat worden door de hardware met DirectX net zoals bij de PS5.

Dankzij de toevoeging van de SSD laat de nieuwe Xbox je meerdere spellen tegelijk pauzeren en kun je direct doorgaan waar je was gebleven. Spellen op de Xbox Series X zullen ook nog sneller reageren op input van de speler dankzij Microsoft’s Dynamic Latency Input (DLI) deze reduceert draadloze controller input vertraging met een gepatenteerd draadloos protocol.

Verder is er nog een verbetering in de vorm van HDMI 2.1, een standaard waarmee zowel Auto Low Latency Mode (ALLM) als Variable Refresh Rate (VRR) wordt toegevoegd. Dit zorgt dat er geen ‘tearing’ optreed bij ondersteunde games en dat de tv altijd automatisch schakelt naar ‘Game Mode’ wanneer de console is aangesloten.