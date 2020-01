Metro Redux voor de Nintendo Switch voorzien van rating

De kans dat Metro Redux naar de Nintendo Switch gaat komen, lijkt zeer aanwezig.

Een Switch-versie van Metro Redux werd gespot op de site van Pan European Game Information (PEGI). De rating komt volgens Gematsu precies met de verschijning van de Switch-port op de site van een Portugese retailer.

Metro Redux verscheen oorspronkelijk in 2014 en bestaat uit de geüpgradet versie van Metro 2033 en Metro: Last Light. Op het moment van schrijven, is het nog niet door zowel de uitgever als ontwikkelaar bevestigd. Echter lijkt dit een kwestie van tijd te zijn.