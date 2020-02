Metro Exodus komt op 15 februari naar Steam

Na een jaar exclusief via de Epic Games Store verkrijgbaar te zijn, komt Metro Exodus op 15 februari dan eindelijk naar Steam.

De game zou in eerste instantie ook gewoon op Steam verschijnen, maar nadat er een deal met Epic Games werd gemaakt verscheen de game voor een jaar exclusief voor de Epic Games Store. Daar verscheen de game op 14 februari 2019 en dus is de releasedatum voor Steam eigenlijk geen grote aankondiging.

Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus – returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:

00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT

Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL

— Metro Exodus (@MetroVideoGame) February 6, 2020