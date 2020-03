Mes kan niet meer stuk in Resident Evil 3 Remake

Het mes heeft in Resident Evil 3 een zeer gunstige verbetering gekregen.

Resident Evil 3 lost een van de grootste ergernissen van zijn voorganger op. Zoals jullie je misschien kunnen herinneren had het mes in RE2 een levensduur balkje. Dit hield in dat deze al na een paar keren gebruiken brak.

Dit weerhield spelers het mes te gebruiken om de vijand aan te vallen en werd het voornamelijk ingezet als afweer tegen een zombie-greep. Doordat messen een levensduur hadden kon men ook het spel niet uitspelen met enkel het mes. Echter in Resident Evil 3 gaat het mes waarmee je start nooit kapot.

“We hebben het mes onverwoestbaar gehouden (in Resident Evil 3), dus kun je het voor altijd gebruiken.“ verteld producent Peter Fabiano aan Game Informer.

”We hebben hier te maken met survival horror en alles is uitputbaar. Je kogels raken op, je ‘herbs’ raken op en alle items die je kunt gebruiken raken op,” legt hij uit. Dus is het mes een uitzondering hierop.

Dus stel dat alles op is, wat houdt je dan over? Het mes. De regisseur heeft altijd gewild dat je op zijn minst je betrouwbare mes nog hebt. Dat is altijd iets waar je op kunt rekenen.

Sterker nog, volgens Capcom heeft het ontwikkelaars team het spel uitgespeeld met enkel het mes als wapen, dus kun je er zeker van zijn dat de spelers dit ook gaan proberen zodra het uit is.

Laatst is er een korte demo van Resident Evil 3 uitgebracht.

Resident Evil 3 komt op 3 april uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc.