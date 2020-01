Meer informatie bekendgemaakt over Resident Evil 3

In een interview van Playstation Magazine met Capcom is er meer informatie gegeven over de aankomende Resident Evil 3-remake.

Zo lijkt het erop dat Nemesis, het equivalent van Mr. X in Resident Evil 2, een stuk slimmer en onvoorspelbaarder gaat worden dan zijn voorloper. Ze hebben daarbij het wezen ook in het echt nagemaakt in ingescand, om hem zo levensecht mogelijk te maken. Daarbij vervallen wel de keuzes die je in het origineel kreeg bij een aanvaring met Nemesis, wat ook betekent dat het spel maar één einde zal kennen. Dit is anders dan in het origineel, waarbij jouw keuzes het einde van het spel beïnvloedde. Daarbij zal geluid belangrijker dan ooit zijn om gevaar te herkennen en je een weg te banen door Racoon City.

Resident Evil 3 zal op 3 april verschijnen voor de PS4, Xbox One en PC.