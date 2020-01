Meer details over Pokémon HOME

Het nieuwe ruilsysteem Pokémon HOME lanceert binnenkort. Hoe werkt het?

Opvolger van Pokémon Bank?

Pokémon HOME is een nieuwe poging om alle systemen en games met elkaar te verbinden. Dankzij de brede ondersteuning (Nintendo Switch, iOS en Android), lijkt het in ieder geval wel gemakkelijker te worden. Sommige functies zijn echter wel betaald.

Pokémon games op de Nintendo Switch, zoals Pokémon Let’s Go Pikachu & Eevee of Pokémon Sword & Shield, kunnen direct verbonden worden met HOME. Alle Pokémon worden in de cloud opgeslagen en kunnen naar een andere game worden verplaatst. Het is echter wel een ‘one way ticket’. Geruilde Pokémon kunnen niet meer terug naar de oorspronkelijke game. Er wordt daarnaast ook gewerkt aan een ruilsysteem via Pokémon GO.

Er zit helaas een kleine adder onder het gras. Om Pokémon van eerdere games via Pokémon Bank of Poké Transporter over te zetten naar Pokémon HOME is een betaald account nodig. Daarnaast zijn er nog een aantal andere functies die alleen met een abonnement kunnen worden gebruikt.

Wat kun je verder met Pokémon HOME

Er zijn vier soorten manieren van ruilen. Via een ‘Wonder Box’ worden geplaatste Pokémon willekeurig geruild met iemand van over de hele wereld. Met het Global Trade System kun je specifiek kiezen welke Pokémon je tegen welke Pokémon wilt ruilen. Het is daarnaast ook gewoon mogelijk om met een directe vriend te ruilen. Deze moet dan wel een vriend zijn in Pokémon HOME. Tegelijk kunnen ruilen met twintig andere spelers is ook mogelijk. Er moet dan een kamer worden aangemaakt. Dit is echter alleen een betaalde optie.

Een aantal andere functies zijn toegang tot de National Dex. Hierin worden ook Mega-evoluties en Gigantamax versies verwerkt.

Een kans op Mystery Gifts, alleen in de mobiele versies van Pokémon HOME. Daarnaast zijn er ook een aantal kleinere gratis items te verkrijgen.

Tot slot kun je alle gegevens over je Pokémon bekijken, al zijn sommigen alleen beschikbaar voor betaalde accounts.

Pokémon HOME verschijnt in februari als gratis download. De eerste maand is Pokémon HOME volledig gratis te proberen. Hierna kost een abonnement:

1 maand – 3 euro

3 maanden – 5 euro

12 maanden – 16 euro.