Medewerkers eisen 400 miljoen van Riot Games wegens seksisme op de werkvloer

Vorig jaar was het al in het nieuws dat medewerkers van Riot Games gingen staken wegens het vermeende seksisme op de werkvloer. Het is nu bekend geworden dat de ontevreden werknemers 400 miljoen dollar eisen van de uitgever.

Hoewel Riot Games naar eigen zeggen goede stappen heeft gemaakt om seksisme te bestrijden op de werkvloer, heeft een groep vrouwen alsnog een rechtzaak aangespannen. Het geëiste bedrag was eerst 10 miljoen, maar is dus nu veertig maal zoveel geworden. De groep aanklagers is ook inmiddels vergroot naar 1000 medewerkers. Advocaat Genie Harrison, degene die de aanklacht formeel heeft ingediend en gespecialiseerd is in vrouwenrechten, vindt dit een mooi bedrag om te compenseren voor de oneerlijkheid en het seksisme:

“These brave women spoke out against gender inequality and sexism, and I want to make sure they are fairly compensated. Our well-qualified statisticians are already analyzing pay data. We intend to recover the compensation due to the women of Riot Games and achieve institutional reform, in order to level the playing field for women.”

De woordvoerder had een zeer korte, duidelijke reactie op het genoemde bedrag van 400 miljoen dollar: Clickbait.