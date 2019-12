Mario Kart Tour voorzien van multiplayer

Nintendo heeft Mario Kart Tour eindelijk voorzien van echte multiplayer.

Toen het spel werd uitgebracht dit jaar voor Android en iOS, werd het al snel duidelijk dat je niet speeld tegen andere spelers in de wereld, maar tegen computergestuurde racers. Hier is nu verandering in gekomen: Mario Kart Tour heeft aan het einde van het jaar multiplayer gekregen. Let wel: het gaat nog om een bètaversie en is op dit moment alleen toegankelijk als je een Gold Pass hebt. Nintendo waarschuwt wel dat de bèta bugs kan bevatten en dat op elk moment jouw voortgang en gezette records gewist kunnen worden.

Gaan jullie Mario Kart Tour nog een kans geven, nu er multiplayer is?