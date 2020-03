Mario Kart Tour krijgt ‘echte’ multiplayer

Mario Kart Tour is al enige tijd uit, namelijk sinds september al, maar tot nog toe konden we niet online strijden. Niet alleen tegen willekeurige mensen, ook tegen je eigen makkers kon nog niet. Aankomende week wordt deze functie wel toegevoegd.

Sommige zullen wel weten dat het net leek alsof je tegen andere speelde. Nintendo heeft hier erg z’n best voor gedaan door allerlei willekeurige namen toe te voegen. Toen ik bleef winnen kreeg ik echter argwaan.

De races zullen niet helemaal hetzelfde zijn als in de normale Mario Kart; de regels van de races zullen dagelijks veranderen. Leuk dat er variaties inzitten, maar het is nog maar afwachten hoe dat in de realiteit gaat werken. Als je tegen je vrienden speelt krijg je ook de kans om een eigen set regels in te stellen. Om van alle snelheden te kunnen genieten, eg. 150cc en 200cc, dien je de Gold Pass voor $5 aan te schaffen. Of hier uiteindelijk nog extra content aan toe wordt gevoegd is niet bekend.