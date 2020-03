Maak kennis met de nieuwe Overwatch held Echo

Blizzard heeft een nieuw personage voor Overwatch onthuld en in een video maken we kennis met haar maker.

In een Tweet laat Blizzard weten van de komst van de nieuwe held en in dezelfde TweetV staat bovenstaande trailer.

Vanavond om 18:00 zal Tim the Tatman Echo voor het eerst in actie laten zien in een livestream. Jeff Kaplan, de game director van Overwatch, zal daarbij zijn om de streamer bij te staan.

We wisten al dat er nog een nieuw personage voor Overwatch in de planning stond. Eerder gaf de director al aan dat er nog voor de release van Overwatch 2 een nieuwe held aan zat te komen. De afgelopen dagen was de ontwikkelaar al aan het teasen en was het een kwestie van tijd voor dit zou gebeuren.