Love and War is de eerste grote in-game event van Fortnite dit jaar

Epic Games heeft de eerste grote in-game event van Fortnite gelanceerd. Love and War brengt een nieuwe tijdelijke modus naar de Battle Royale game.

De modus is Search-and-Destroy en is door de community bedacht. In teams van zes spelers zul je zes (uit een totaal van 11) rondes moeten winnen. De aanvallende partij zal uiteraard moeten proberen een gebied te vernietigen en de verdedigende partij moet dit zien te voorkomen.

Uiteraard kun je ook gewoon proberen om de tegenstanders te elimineren om te winnen. Echter krijg je voor het plaatsen/ ontmantelen van een bom goud als bonus. Goud kan weer gebruikt worden om wapen, schilden en extra bouwmaterialen aan te schaffen. Dit goud behoudt je tussen de rondes door, maar wordt gereset nadat je van kant verwisseld.

Naast de nieuwe modus zijn er ook nieuwe outfits in de Item Shop te vinden. Het Love and War event is nu live en zal tot 17 februari plaatsvinden.