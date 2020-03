LEGO en Nintendo laten je Mario levels bouwen

LEGO en Nintendo lieten al doorschemeren dat zij een samenwerking met elkaar aangingen. Vandaag is onthuld waar dit voor zorgt, namelijk Super Mario LEGO.

Beide bedrijven delen een passie voor innovatie en spelen. De samenwerking heeft geleid tot een verrijking van de LEGO bouwervaring die een nieuwe manier van spelen mogelijk maakt, geïnspireerd door het geliefde videogame-icoon, Super Mario.

LEGO Super Mario is noch een videogame, noch een traditionele LEGO bouwset. Het is een nieuwe productlijn met een interactieve LEGO Mariofiguur die munten verzamelt in fysieke levels gemaakt met LEGO bouwstenen. De nieuwe productlijn laat kinderen de speelse wereld van Super Mario ervaren als nooit tevoren. Super Mario wordt tot leven gebracht in de fysieke LEGOwereld.Nieuwe uitdagingsniveaus en speelstijlen zullen deel gaan uitmaken van de iconischeLEGOervaring.Het nieuws werd eerder vandaag ook in een video gedeeld door The LEGO Group en Nintendo.

De video, die hint naar wat fans kunnen verwachten wanneer LEGO Super Mario later dit jaar lanceert, toont een speler die met een interactief Mario-figuurmuntenverzameltin een fysiek gamelevel opgebouwd uit LEGO bouwstenen.

tJulia Goldin, Chief Marketing Officer, EVP vanThe LEGO Group, laat in een reactie weten: