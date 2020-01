Launchtrailer season 4 Apex Legends draait om Revenant

Eind vorige week hoorden we voor het eerst over het vierde in-game seizoen van Apex Legends. Over 5 nachten slapen kunnen we er mee aan de slag. En ja ook Revenant komt eraan.

Respawn liet al eens doorschemeren dat Revenant één van de volgende personages voor de Battle Royale game zou worden en in de launchtrailer zien we de cyborg-achtige huurmoordenaar te werk gaan. Naast een nieuw personage worden er ook een nieuwe Battle Pass, een nieuw wapen, genaamd Sentinel (bolt action rifle) en een nieuwe Ranked Series toegevoegd.