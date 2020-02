Launchtrailer Dreams vrijgegeven

Dreams was al enige tijd speelbaar voor Early Acces leden, maar komt op vrijdag ook uit voor het grote publiek.

In de game kunnen spelers hun eigen game maken en in de afgelopen tijd hebben we al flink wat creaties voorbij zien komen. Van een demake van Cyberpunk 2077, genaamd Cyberpunk 1997 tot een namaak van de PT demo aan toe.

De volledige game bevat niet alleen de mogelijkheid om zelf een game te maken, maar natuurlijk ook een aantal al eerder ontwikkelde ‘games’ waar je kunt verkennen en natuurlijk spelen.

Dreams wordt ontwikkeld door Media Molecule, dat bekend staat achter de LittleBigPlanet games. De game is vanaf aanstaande vrijdag verkrijgbaar in de winkel, exclusief voor de PlayStation 4.