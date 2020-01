‘Konami heeft meerdere Silent Hill games in ontwikkeling’

Na het stranden van het huwelijk tussen Kojima en Konami leek de toekomst van Silent Hill niet echt rooskleurig. Toch lijkt het erop dat de uitgever het toch nog gaat proberen.

Silent Hill leek, na het verwijderen van de Playable Teaser (PT), op de plank te belanden. Echter is de redelijk bekende industrie insider, AestheticGamer, ervan overtuigd dat Konami toch nog bezig is met deze reeks. Op Twitter laat hij namelijk weten dat er niet één, maar twee games in ontwikkeling zijn. Konami zou namelijk in contact zijn geweest met ontwikkelaars of zij ideeën hadden voor de reeks.

De eerste game is een soft reboot van de franchise en de tweede een Telltale/ Until Dawn-achtige game. De games zouden mogelijk tegelijkertijd kunnen verschijnen. Meer kon hij er niet over vertellen, maar verwacht wel dat in ieder geval één van deze games nog dit jaar onthuld worden.

In other news while I'm dropping this stuff, and I think I can talk about this, I'll mention there is a couple new Silent Hill games in the works. Konami about two years ago reached out to various developers to pitch ideas for two Silent Hill games, one a soft-reboot of the — AestheticGamer (@AestheticGamer1) January 21, 2020

This is just a guess, but I'd say there's a high chance one or both of those titles may be revealed this year, but we'll see. I don't actually know their plans or anything about these games other than their existence though, I don't know much about the inner workings of Konami. — AestheticGamer (@AestheticGamer1) January 21, 2020

Zolang we niks officieels van Konami horen, zullen we het geheel nog niet al te serieus moeten nemen. Toch zou het gaaf zijn als Konami toch weer iets met Silent Hill gaat doen, toch? Wellicht kunnen ze ons de PT wel doen vergeten! Of is dat iets te hoog gegrepen? Laat ons vooral weten hoe jullie erover denken!