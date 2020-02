Konami Code-bedenker Kazuhisa Hashimoto is overleden

De bedenker van ’s werelds meest beroemde cheat code is overleden. Hij is 61 jaar geworden.

De alombekende cheat ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B, A, Start werd door Hashimoto geïmplementeerd in NES-titels als Track & Field en Gradius. In 1988 werd de code pas echt bekend toen Contra werd uitgebracht, waar de code je 30 extra levens gaf. Hij begon bij Konami in 1981 en heeft hier tot zijn dood gewerkt.

De code wordt nog steeds gebruikt als een Easter Egg. Zo ontgrendeld de code in Bioshock Infinite je een extra hoge moeilijkheidsgraad en geven spraakbesturingsprogramma’s als Siri en Alexa een grappige reactie erop als je de code voorleest.