Kojima wil manga, anime en films gaan produceren

Game-veteraan Hideo Kojima wil andere projecten gaan ontwikkelen naast videogames.

Het is geen verrassing gezien hoe filmisch zijn games tot nu toe zijn geweest. In een interview in de februari uitgave van Famitsu legt hij samen met zijn character-artist Yiji Shinkawa uit wat voor projecten hij wil ontwikkelen na Death Stranding.

Beide geven aan interesse te hebben om samen een manga te maken. Zo laat Yiji Shinkawa weten dat hij graag iets “tastbaars” wil maken. In het interview laat Kojima ook weten dat hij een film wilt maken aan de hand van Shinkawa’s designs. Tevens voegt hij hier aan toe dat hij graag een anime wilt maken zodat Shinkawa de kans krijgt wat mecha(robot) designs te maken.

Kojima Productions werkt aan meerdere game projecten volgens Kojima. Één hiervan is een ‘groot’ spel, echter wat deze game zal inhouden moet vooralsnog bekend worden gemaakt. De ontwikkelaar vertelt ook dat hij hoopt te werken aan kleinere episodische titels en digital-only games.

Dit is niet de eerste keer dat Kojima zijn film-ambities bekend maakt. Afgelopen november liet hij weten aan de BBC dat Kojima Productions de overstap naar films zou gaan maken.

“In de toekomst zal Kojima Productions ook films gaan maken,” aldus Kojima in een documentaire. “Als een persoon één ding goed kan, zouden ze ook iets anders goed moeten kunnen”.

“Ik denk dat in de komende paar jaar gaming over zal gaan naar streamen. Films, series en games zullen allemaal gestreamd worden en je zal er op je Ipad of IPhone of een ander beeldscherm waar en wanneer je maar wilt van kunnen genieten. Wanneer dat gebeurt zullen films, series en games op de zelfde plek moeten concurreren. Ik ben erg benieuwd naar de nieuwe soort games die hierdoor uit zullen komen en dat is waar ik aan mee wil doen.”

Kojima’s laatste project Death Stranding is een goed voorbeeld van Kojima’s kunsten. Lees hier onze Death Stranding review.