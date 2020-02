Kojima Productions blijft ons teasen

We weten allemaal hoe volhardend Kojima kan zijn als hij begint met teasen. Het lijkt erop dat we niet lang moeten wachten op hetgeen de Death Stranding-ontwikkelaar gaat aankondigen.

Op Twitter heeft de ontwikkelaar namelijk een hint gegeven over iets wat volgende week aangekondigd gaat worden. Althans zo lijkt Aki Saito, hoofd van communicatie bij Death Stranding, duidelijk te maken.

Sorry to be silent everyone! I’ve been really busy lately…..I think i can say more soon about what we are going to…..#KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 28, 2020