Kojima deelt mysterieuze Death Stranding trailer

We kijken niet meer op als Hideo Kojima iets mysterieus doet. Zo lijkt hij nu een trailer voor de pc-versie van Death Stranding met ons te delen.

De trailer deelde hij op Twitter en deze lijkt hevig geïnspireerd op de bioscoopfilm 1917. Het toont zeer waarschijnlijk de pc-versie van Death Stranding, aangezien de gameplay uit Chapter 4 lijkt te komen.

De pc-versie van de game wordt dit jaar verwacht en dat geeft de trailer ook weer. Het lijkt een kwestie van tijd tot de releasedatum van deze versie wordt onthuld. 505 Games is overigens de uitgever ervan, maar voor de rest weten we niet wat we nog meer kunnen verwachten.

De game verscheen vorig jaar november voor de PlayStation 4. Onze Boyd was erg te spreken over deze unieke game.