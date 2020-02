Kings Canyon keert tijdelijk terug in Apex Legends

Apex Legends krijgt vandaag een update, waarmee Kings Canyon terug zal keren. Het is echter maar tijdelijk.

Via Twitter laat de ontwikkelaar weten dat de originele map, zoals hij in seizoen 1 was, zal terugkeren. Het zal echter maar van korte duur zijn, want aanstaande maandag zal de map alweer verdwijnen.

We're going back to where it all started.

Starting tomorrow through Feb 24, in addition to World's Edge, Season 1 Kings Canyon will also be available to play. pic.twitter.com/OLDCegRrPX

— Apex Legends (@PlayApex) February 20, 2020