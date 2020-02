Kingdom Hearts All-in-One Package bevat bijna alles van deze serie

Mocht je Kingdom Hearts nog steeds geen kans hebben gegeven, biedt de All-in-One Package wellicht de oplossing voor je.

De All-in-One bundel bevat nagenoeg alle games en DLC van de Kingdom Hearts serie. Het enige wat er niet in zit is de ReMind DLC die onlangs voor Kingdom Hearts 3 verscheen.

De Kingdom Hearts All-in-One Package bevat:

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMix

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (HD Remastered cinematics)

Kingdom Hearts 2 Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded (HD Remastered cinematics)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

Kingdom Hearts χ Back Cover (movie)

Kingdom Hearts 3

De bundel is op dit moment alleen voor de PlayStation 4 bevestigd en komt op 17 maart in de winkels te liggen. Het ziet er ook niet naar uit dat deze naar de Xbox One komt, maar wellicht gebeurt dit later nog. Zodra we daar iets over horen, laten we je het uiteraard weten.