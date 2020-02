Kingdom Hearts 3, Yakuza 0 en meer naar Xbox Game Pass deze maand

Xbox Game Pass-abonnees kunnen deze maand een aantal pareltjes verwelkomen. Zo staan Kingdom Hearts 3, Ninja Gaiden 2, Yakuza 0 en meer in de planning.

Microsoft heeft op hun officiële website laten weten welke games er in het resterende gedeelte van deze maand zullen verschijnen.

Beginnende met Ninja Gaiden 2 de vanaf 20 februari via de service verkrijgbaar is. Op de 25ste volgen Kingdom Hearts 3, Wasteland Remastered en Two Point Hospital. Een dag later komt daar nog Yakuza 0 bij en tot slot volgt Jackbox Party Pack 3 op de 27ste.

Ook voor de pc-versie van Xbox Game Pass is er een kleine update op komst qua nieuwe games. Indivisible, Reigns: Game of Thrones, Two Point Hospital, Wasteland Remastered en Yakuza 0 komen ‘binnenkort naar de service.