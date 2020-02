Kingdom Come: Deliverance gratis in de Epic Games Store

Epic Games is de laatste tijd druk bezig om gratis games weg te geven in hun digitale winkel. Volgende week is het tijd voor Kingdom Come: Deliverance.

De middeleeuwse RPG van het Tsjechische Warhorse Studios scoorde bij ons hoog, voornamelijk door de authentieke wereld en de interessante combat. In het spel speel je in als Henry, de zoon van een smid in de Bohemen van de 15e eeuw. Jouw doel is het wraak nemen op de moordenaars van je ouders, maar daarvoor zal je wel van simpele smid naar een volwaardige ridder moeten groeien. Je kan het spel van 13 februari tot 20 februari gratis claimen in de Epic Games Store op de PC.