Joker’s trapscene nagemaakt in Dreams

Dreams is uit en veel gamers laten hun creativiteit er op los. Zo is de bekende trapscene uit the Joker nagemaakt in de nieuwe game van Media Molecule.

Dreams is eigenlijk niet eens meer een game te noemen, maar eerder een platform op zich. Je kunt namelijk niet alleen een verhaal volgen, maar ook zelf aan de slag met het bouwen van je game, muziek, kunst, maar dus ook een filmscène namaken.

Twitter-gebruiker Greg Miller plaatste een video van de scene (nagemaakt in Dreams) op Social Media. Het verschil is er, maar het resultaat mag er zeker wezen.

Outta the way Cyberpunk and TLOU2, there’s a new GOTY contender inside #DreamsPS4! #MadeInDreams pic.twitter.com/NBbjUePaqR — Greg Miller (@GameOverGreggy) February 15, 2020



Dreams is sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar in de winkels. De game is al enige tijd speelbaar in Early Access. Je hoeft niet perse creatief te zijn om de game in huis te halen. Er is namelijk al een belachelijk grote libary aan games en andere content om te spelen. Onze Roel is op dit moment bezig Dreams onder de loep te nemen. Verwacht in de komende weken een review van ons! Wat vinden jullie tot nu toe van Dreams? Prikkelt het jouw al om ermee aan de slag te gaan?!