Hier is hij dan eindelijk, het DLC personage the Joker is beschikbaar in Mortal Kombat 11.

Gisteren had NetherRealm Studios op Twitter de datum van de onthulling bekend gemaakt. De komst van de bad guy uit Gotham werd al enige tijd geteased. Na al die tijd te hebben gewacht, kunnen fans eindelijk genieten van dit epische personage in hun favoriete spel.

The Joker maakt deel uit van de Kombat Pack, deze is voor 39,99 aan te schaffen.