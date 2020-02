Insurgency: Sandstorm komt in augustus naar PlayStation 4 en Xbox One

New World Interactive heeft laten weten wanneer we de console-versie van Insurgency: Sandstorm kunnen verwachten.

De game staat namelijk voor 25 augustus in de planning voor de PlayStation 4 en Xbox One. De console-versie bevat dezelfde content als die van de pc. Dit betekent ook alle verschillende competitieve multiplayer modi, co-op modus en de mogelijkheid om je personage te customizen.

Dit is overigens de eerste console game van New World Interactive, dus verwacht binnenkort meer informatie over de ports. Zo is er nog niks bekend over de framerate en de opties voor een auto aim.

Zodra we meer horen, laten we het uiteraard weten!