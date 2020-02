Infinity Ward teast terugkeer Ghost, Rust en meer in Modern Warfare

Infinity Ward lijkt ons al klaar te maken voor Season 2 van Call of Duty Modern Warfare. De ontwikkelaar lijkt namelijk de terugkomst van Ghost en Rust te teasen.

Op 11 februari eindigt namelijk het Season 1 van de shooter van Infinity Ward en verwacht wordt dat een dag later Season 2 wordt gelanceerd. Naast een nieuwe Battle Pass betekent dat ook nieuwe wapens, operators en maps.

In een video die de ontwikkelaar op social media plaatsten lijkt men te hinten naar de terugkeer van Simon ‘Ghost’ Riley, de ACR assault rifle en nog een mysterieuze SMG. De afbeeldingen in de video zijn helaas niet van de meest heldere kwaliteit.

Rust kennen spelers van Call of Duty: Modern Warfare 2. De wat compacte map lijkt een leuk extraatje voor de liefhebbers van Shipment en Shoot House. Wellicht dat de map ook ideaal is in een gunfight-variant?

We kunnen in ieder geval de komende dagen meer teasers voor Call of Duty Modern Warfare Season 2 verwachten. Wat hopen jullie dat de ontwikkelaar gaat toevoegen?