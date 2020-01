Je zal niet snel platform-elementen in een hardcore shooter verwachten. Toch heeft ID Software dit aan Doom Eternal toegevoegd.

Volgens de ontwikkelaar moet dit de monotone gameplay van de serie doorbreken. In een gesprek met VG247 legt uitvoerend producer Marty Stratton uit wat ze hebben aangepast. Hij meldt dat de typische gameplay van Doom (van arena voor een shoot-out naar een hal en weer terug naar een arena) doorbroken wordt met platform-puzzel elementen. Hij garandeert dat ze daar niet te veel op zullen leunen, maar het zal ervoor zorgen dat gamers ‘bezig’ bljven.



Doom Eternal kent nieuwe moves, waardoor platformen niet alleen maar van platform naar platform springen is. Bovendien gaan spelers niet dood als ze naast een platform springen, maar respawnen zij gewoon op het laatste platform. Dankzij de Super Shotgun’s vleeshaak zijn er ook andere manieren om je door de levels heen te slingeren.



Doom Eternal verschijnt op 20 maart 2020 voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.