Horizon Zero Dawn deze zomer naar de PC

Yes, het is zover! Enkele weken geleden gingen er al geruchten rond dat Horizon Zero Dawn naar de PC zou komen, maar we wisten niets zeker. Maar daar is nu de bevestiging.

Guerrilla stuurt zelf de bevestiging de wereld in via Twitter met daarbij direct de link naar de Steampagina. Het gaat dus om de Complete Edition, waar de volgende producten zijn inbegrepen:

Horizon Zero Dawn™

The Frozen Wilds expansion

Carja Storm Ranger Outfit and Carja Mighty Bow

Carja Trader Pack

Banuk Trailblazer Outfit and Banuk Culling Bow

Banuk Traveller Pack

Nora Keeper Pack

Welke datum de game precies beschikbaar zal zijn is echter nog niet bekend, de enige aanduiding is ‘deze zomer’. Ook zijn er nog geen PC specificaties bekend. We wachten geduldig af, zodra er meer informatie bekend is laten we het weten!