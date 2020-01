Hogere framerate belangrijker dan resolutie volgens Phil Spencer

In een interview laat Xbox baas Phil Spencer weten dat bij de volgende generatie Xbox de prioriteit bij hogere framerate en niet bij hogere resolutie.

Alhoewel de nieuwe Xbox en PlayStation ondersteuning zullen krijgen om in 8K te kunnen gamen, vindt Spencer een hogere framerate belangrijker dan een hogere resolutie. Hij laat weten dat de ontwikkelaars wel de vrijheid krijgen om dingen uit te proberen. Zo hebben zij bij deze generatie consoles 4K en 60fps op de Xbox One X weten te realiseren.

Echter ondanks dat games er daardoor nog beter uit zien, is hij van wel van mening dat games ook goed aan moeten voelen. De verhouding tussen de CPU en GPU is bij deze generatie te hoog en dat ziet hij bij de volgende generatie het liefst veranderen. Het wordt in de toekomst de bedoeling dat games net zo goed aanvoelen als dat ze eruit zien.

We zijn zeker benieuwd hoe Microsoft dit gaat aanpakken, maar daarop komen ze ongetwijfeld binnenkort met een antwoord op. Hebben jullie al een voorkeur voor jullie volgende console? Of wachten jullie het nog liever even af? Laat het ons vooral weten in de reacties!