Hideo Kojima zal de filosofie achter het design van Death Stranding op GDC vertellen

Wij hopen stiekem dat hij ook de game uit gaat leggen, maar dat zal wel niet.

De meest verse game van Hideo Kojima is er eentje die veel spelers nog steeds niet helemaal kunnen bevatten. Dat is natuurlijk ook onderdeel van de charme, en dat zal Kojima zeer waarschijnlijk zo houden. Waar hij wel over wil praten is het proces van de design van een van de beste games van het afgelopen jaar.

GDC, oftwel Game Developers Conference, is een jaarlijkse bijeenkomst waar ontwikkelaars van elkaar kunnen leren en wij fijn mee kunnen kijken. De meeste praatjes zijn te technisch voor de meeste gamers, maar iets zegt me dat Death Stranding’s Design Philosophy door Hideo Kojima een groot publiek zal trekken.

GDC is dit jaar van 16 t/m 20 maart, het is nog niet duidelijk op welke dag en tijd Kojima zijn praatje doet.