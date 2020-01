Hideki Kamiya bekritiseert UI Nintendo Switch

De Nintendo Switch heeft veel fans doen verblijden door de mogelijkheid om veel AAA-games overal te kunnen spelen. Toch is volgens Platinum Games’ Hideki Kamiya niet alles perfect aan Nintendo’s hybride console.

Kamiya is een bekende ontwikkelaar in de game-industrie en een van de grondleggers van Platinum Games. Deze studio kennen we natuurlijk van games als Metal Gear Rising: Revengeance, maar ook het meer recentere Astral Chain en Bayonetta.

Hij is namelijk van mening dat de UI van de Nintendo Switch niet goed is. Zodra gamers meer dan 12 games op de handheldconsole hebben staan, ‘verdwijnen’ de games die je het minst recent gespeeld hebt in een map ‘alle games’. Voor degene die niet zo veel games erop heeft staan, is dit geen probleem. Echter als dit wel het geval is, kan het nogal vervelend zijn om de game te zoeken die je wilt spelen.

Dit is blijkbaar een doorn in het oog van de producer van Bayonetta 3. Hij laat op Twitter weten hoe hij erover denkt en drukt zijn mening niet zacht uit. Volgens een vertaling van NintendoSoup meldde hij namelijk:

“The Nintendo Switch’s Home Menu is a piece of crap, all of the sh**ty gigantic game icons are lined up in a row, but the rest of the games are tossed into a trash can called ‘All Games’…I wonder have they (the people that made the menu) ever played the Nintendo fan boys’ Switch?”