Het ‘Classified’ menu in Modern Warfare voorzien van een countdown

We hoeven niet lang te wachten om er achter te komen wat er achter het ‘Classified’ menu van Call of Duty Modern Warfare zit. De Battle Royale modus zal namelijk morgenmiddag om 16:00 live gaan.

De modus werd bij de lancering van Season 2 toegevoegd, maar spelers kregen er nog geen toegang tot. Op een enkele na dan, die zich op de een of andere manier naar binnen wisten te glitchen.

Het is opmerkelijk dat de modus al eerder speelbaar is dan normaal de updates voor Modern Warfare worden vrijgegeven. Normaliter gebeurt dit om 19:00, maar blijkbaar maakt Infinity Ward een uitzondering. Kijken jullie al uit naar de Battle Royale modus? Laat het ons weten in de reacties!