Hellblade II: Senua’s Saga uitgelegd

Ninja Theory heeft een video vrijgegeven waarin zij vertellen dat Hellblade II gaat over dat gekte de grondslag is bij het scheppen van mythes, Goden en religies.

Ninja Theory is overgenomen door Microsoft en zal in de toekomst zich vooral focussen op 3 projecten, Hellblade II, Bleeding Edge en Project: Mara. Project: Mara is een experimentele game waarin ze de grenzen opzoeken van mentale gezondheid en de mogelijke problemen als het niet goed gaat. Aldus Microsoft zal het mogelijk een nieuwe weg inslaan voor verhaal-gedreven games.

Verder vertelt Ninja Theory dat ze flink gegroeid zijn sinds Hellblade: Senua’s Sacrifice, en dat het team die aan Hellblade II werkt is ruim 2 keer zo groot als het team die de eerste heeft gemaakt. De ambitieuze plannen zijn allemaal mogelijk gemaakt doordat Microsoft hen heeft overgenomen en ervoor heeft gezorgd dat ze flink konden uitbreiden.

Check hierboven zelf ‘The Dreadnaught Diaries: deel 1