HBO zal een tv-serie van The Last of Us maken

Naughty Dog’s Neil Druckmann en HBO’s Craig Mazin zullen samen van de game een serie maken.

HBO’s eigen Craig Mazin, die je kunt kennen van hitserie Chernobyl, zal zich gaan storten op de serie rondom Naughty Dog’s The Last of Us. Gelukkig zal de schrijver en creative director Neil Druckmann (The Last of Us, Uncharted 4: A Thief’s End) zich er flink mee gaan bemoeien. Hij is verantwoordelijk voor The Last of Us en we mogen er zachtjes verwachten dat hijzelf de serie niet slecht laat zijn. De serie zal gemaakt worden onder de vlag van eerder aangekondigde PlayStation Productions en zal naar alle waarschijnlijk exclusief op HBO te zien zijn.

Bron: The Hollywood Reporter