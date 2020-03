HBO gaat een tv-serie van The Last of Us maken

Naughty Dog’s Neil Druckmann en HBO’s Craig Mazin zullen samen van de game The Last of Us een serie maken.

HBO’s eigen Craig Mazin, die je kunt kennen van hitserie Chernobyl, zal zich gaan storten op de serie rondom Naughty Dog’s The Last of Us. Gelukkig zal de schrijver en creative director Neil Druckmann (The Last of Us, Uncharted 4: A Thief’s End) zich er flink mee gaan bemoeien. Hij is verantwoordelijk voor beide games en we weten dat hij met de serie weer gaat knallen. Deze wordt gemaakt onder de vlag van eerder aangekondigde PlayStation Productions en zal naar alle waarschijnlijk exclusief op HBO te zien zijn.

In de serie zullen de gebeurtenissen uit de eerste game voorbij komen. Daarin gaat Joel samen met Ellie op pad door het geïnfecteerde Amerika. Daarbij zijn ze op elkaar aangewezen om deze reis te overleven! Iets wat begint als een simpele taak verandert dus als snel in een emotioneel beladen avontuur.

Mocht je The Last of Us nog niet gespeeld hebben (schaam je!) is dit wellicht een optie om het verhaal tot je te krijgen. Echter verwachten we de serie niet voor de release van het tweede deel. Die staat namelijk gepland voor 29 mei en de serie moet nog worden geschreven. Zodra we meer horen over de tv serie laten we je het weten.

