Hardspace: Shipbreaker komt ook naar de PS4 en Xbox One

Blackbird Interactive heeft laten weten dat Hardspace: Shipbreaker ook in ontwikkeling is voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Hardspace: Shipbreaker is een ruimtebergingssimulatie physics sandbox game van de makers van de Homeworld serie. Spelers erven een enorme schuld die alleen kan worden betaald via de berging van steeds grotere en waardevolle schepen en ruimtestations. Deze schepen moeten worden opengesneden en gebroken voor de waardevolle onderdelen, die kunnen worden verkocht voor geld om upgrades te kopen, de rechten voor het bergen van de meer waardevolle schepen, of de schuld af te lossen.

De game staat in de planning om in de zomer in Early Acces uit te komen. Wanneer de console-versies komen is nog niet bekend. Zodra we meer horen, laten we je het weten.