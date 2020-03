Update: Halo Combat Evolved nu verkrijgbaar voor de pc

343 Industries heeft als verrassing de game al vrijgegeven. Je kunt the Master Chief Collection voor €39,99 aanschaffen op Steam of de losse game voor €9,99. Thanks FamilyFued!

343 Industries lijkt een hint te geven naar de komst van Halo: Combat Evolved voor de pc. De ontwikkelaar heeft namelijk een korte trailer vrijgegeven.

Eind vorig jaar begon 343 Industries namelijk met de stapsgewijze release van the Master Chief Collection. Het plan is om deze op de chronologische volgorde uit te brengen en vandaar dat men Halo: Reach als startpunt nam. Als je de volgorde aan blijft houden, zou dat betekenen dat Halo: Combat Evolved als tweede game komt. Uiteraard is dat de planning, maar we hebben helaas nog geen idee wanneer.

Echter lijkt het vrijgegeven van deze trailer de eerste hint naar de komst van de game te zijn. Het is dus nog even afwachten tot we een officiële aankondiging krijgen, maar die lijkt dus nabij. Zodra we iets horen, laten we dat uiteraard weten!