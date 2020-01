Half-Life gratis te spelen via Steam

Met nieuwe VR-game Half-Life: Alyx op de planning wilt Valve haar spelers weer een beetje op de hypetrain zetten. Daarom zijn alle Half-Life games voorlopig gratis te spelen op Steam.

De games zijn vanaf nu tot aan het moment dat Half-Life: Alyx uitkomt gratis speelbaar, zo laat Valve weten via de website van Steam. Dit houdt in dat je aan de slag kunt met de volgende games:

Half-Life

Half-Life 2

Half-Life 2: Episode 1

Half-Life 2: Episode 2

Het verhaal van Half-Life: Alyx speelt zich af voor de gebeurtenissen van Half-Life 2 en diens episodes. Volgens de ontwikkelaar kun je de nieuwste toevoeging straks het beste ervaren door eerste de oude games opnieuw te spelen. Met name Half-Life 2. In tegenstelling tot de andere spellen zul je in Alyx de besturing overnemen van het gelijknamige karakter; Alyx Vance.