Half-Life: Alyx vanaf vandaag verkrijgbaar

Over ongeveer 8 uur wordt Half-Life: Alyx gelanceerd op Steam!

Het is nog een paar uurtjes wachten, maar dan kunnen we ein-de-lijk aan de slag met het nieuwste deel in de Half-Life reeks. Althans, als je in het bezit bent van een VR-bril en een krachtige PC. Al eerder deze maand kwam IGN met een klein kwartier aan gameplaybeelden, om een idee te geven hoe het spel eruit zal zien. Het lijkt er op dat het spel er fantastisch uit ziet voor een VR-spel én dat er veel bewegingsvrijheid is. Gisteren tweette Valve een korte gameplayloop, waarin de speler de iconische Headcrab van zich afweerde met een bureaustoel:

When Half-Life: Alyx arrives tomorrow, we know many of you will want to share your first playthough with friends, so we’ve published a guide to help tune the game’s settings for spectating and streaming before you start. https://t.co/4RS3FytHMD pic.twitter.com/2qlgof0zr7

— Valve (@valvesoftware) March 22, 2020