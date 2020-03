Half Life: Alyx gratis bij de HTC Vive Cosmos Elite

HTC heeft vandaag de HTC Vive Cosmos Elite op de markt gebracht. Om jou over te halen het apparaat te halen, krijgen zit de VR-titel Half Life: Alyx er gratis bij.

Ook als je het apparaat gepre-ordered hebt hiervoor, krijg je het spel er gratis bij. De HTC Vove Cosmos Elite is de nieuwste high-end VR headset die een duizelingwekkende €999,- kost. Het apparaat is gelukkig wel compatible met accessoires van Valve, zoals de Index Knuckles. Je bespaard in ieder geval €60,- op je apparaat van bijna duizend euro, mocht je geïnteresseerd zijn in de nieuwste Valve titel en de meest nieuwe VR hardware die er is.