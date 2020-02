Hackers verschijnen als twee-koppige skeletten in Red Dead Online

Als je op dit moment Red Dead Online op PC speelt dan bestaat er de kans dat je een kopstoot krijgt van een skelet met twee hoofden.

Zo loop je niets vermoedend cowboy te spelen en voor je het weet krijg je uit het niks een paar klappen van een baldadig geraamte. Ze delen ook kopstoten uit, maar het is nog niet aangetoond of die meer schade aanrichten (aangezien ze twee koppen hebben).

Hieronder kun je zien hoe zo’n on-uitgelokte skelet-aanval er uitziet:

Er is ook een bericht waarin wordt geclaimd dat hetzelfde gebeurt is op de PS4, maar dat is nog niet volledig bevestigd:

Een speler vertelde het volgende:

“Ik ben de afgelopen week aardig ziek geweest en heb niet veel slaap gehad, maar ik ben er best wel zeker van dat ik ben aangevallen door een twee-koppig skelet in Grizzlies West, net ten westen van Cattail Pond. Op klaarlichte dag was ik bezig met mijn metaaldetector en ‘het’ sloeg me van achteren en zette het daarna op een lopen toen ik naar mijn wapens wisselde en begon te schieten. Er verscheen ook ineens een grizzley uit het niets terwijl ik schoot die mij vervolgens doodde. Vreemd. Is dit ooit iemand anders overkomen?”

Volgens een aantal reacties begeven de hackers zich in de lucht en gebruiken ze luchtballonnen als uitkijk om Godmode hacks toe te passen op nietsvermoedende spelers. Kortom, als je belaagd wordt door een botten agressor moet je vooral even omhoog kijken of je toevallig een luchtballon met een ‘griefer’ ziet.